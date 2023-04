Le italiane salutano l'Eurolega con una sfida azzurra: la Virtus ospita l'Olimpia

Una partita che non ha nessun valore in termini di piazzamento

13-04-2023 09:30

L’Eurolega, per le italiane, si chiude a Bologna in una sfida azzurra che non ha implicazioni di classifica, nemmeno quella di scoprire quale delle due italiane finirà più avanti perché l’Olimpia vanta due successi in più della Virtus.

L’Olimpia ci arriva dopo aver vinto nove partite delle ultime 12 della sua stagione europea. In questo arco di tempo nessuno ha vinto più partite. La Virtus ha perso le ultime cinque. Questa partita farà un po’ di elastico tra la fine della stagione di EuroLeague e i playoff del campionato italiano, dove le due squadre sono prima e seconda divise da una vittoria di differenza.

Messina ga detto: “È una partita tra due squadre che avrebbero voluto giocare per i playoff, magari proprio in questa gara. Viceversa è stata una stagione difficile, ma vogliamo onorare al meglio quest’ultimo impegno giocando un’altra buona partita soprattutto in previsione dei playoff del campionato italiano”.

Coach Cariolo ha presentato così il match: “Milano ha recuperato la quasi totalità del suo organico, ha una grande profondità, talento ed esperienza e i risultati sono arrivati dopo una stagione con molti infortuni. Con il recupero soprattutto di giocatori fondamentali hanno trovato una continuità di gioco e di risultati, grazie sicuramente ad una migliorata efficienza al tiro da tre punti e una grande solidità difensiva. Da parte nostra dobbiamo continuare a tenere duro, in attesa di recuperare anche noi la nostra piena efficienza e salute. Dovremo avere cura dei rimbalzi difensivi, limitare le palle perse ed avere una migliore selezione di tiri, cercando di trovare l’uomo libero e giocare con altruismo, sacrificandoci in difesa, indipendentemente da quali saranno i cinque giocatori in campo, fino alla fine dei 24 secondi del possesso perché Milano è paziente e riesce spesso a trovare buoni tiri negli ultimi secondi”.