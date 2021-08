Le Mans, il ritorno della Ferrari: le parole di Elkann

Il presidente della Ferrari John Elkann, intervistato da Autosprint, ha parlato del ritorno del cavallino a Le Mans nel 2023: “Normalmente pensando alla Ferrari viene esclusivamente in mente la Formula Uno. Nella realtà, Ferrari nasce facendo correre i prototipi e ha continuato a evolvere nella sua storia sempre facendo molto bene. Noi, tra l’altro, questo lo spieghiamo sempre ai nostri clienti: la Ferrari arriva dal mondo delle corse, non dalla F1. La Formula Uno è una categoria nella quale competiamo, non e? l’unica. Tra l’altro da quest’anno partecipiamo anche al DTM, a dimostrare come teniamo a essere presenti su più fronti”.

Elkann ha maturato una decisione che si può definire quasi rivoluzionaria: “E’ frutto di una convergenza tra la grandissima abilità della squadra guidata da Antonello, che passo dopo passo ha fatto sempre meglio facendo un lavoro straordinario, e una regolamentazione che hanno fornito FIA e ACO, che ha permesso di competere ai massimi livelli con una Hypercar. Questa convergenza ha reso la scelta naturale. Devo anche dire che siamo convinti che il nostro motore V6 ibrido che abbiamo presentato sulla nuova 296 GTB sia un motore importante, in questo passaggio che abbiamo tra il termico e l’elettrico. Riteniamo che la Hypercar sarà un modo straordinario per esprimere l’ingegnosità e la creatività di Ferrari, per poter competere ed imparare cose che creeranno macchine diverse da quelle che abbiamo oggi”.

La Ferrari che torna a Le Mans provoca emozione, responsabilità e anche timore: “Penso sia giusto ci siano tutte queste tre componenti. C’è ovviamente una grande responsabilità da parte di Ferrari in qualunque decisione di impegnasi in un qualunque ambito competitivo. Ovviamente entrando in una categoria nuova è importante farlo con attenzione e con umiltà. E c’è anche tanto orgoglio nel potere ampliare quello che noi facciamo nel Motorsport”, ha concluso Elkann.

OMNISPORT | 24-08-2021 19:29