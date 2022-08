Le parole di Pozzecco e Datome alla vigilia di Italia-Francia

11-08-2022 19:09

Archiviato il ritiro di Pinzolo, si inizia a fare sul serio per l’Italia di Gianmarco Pozzecco, che prepara le sfide di qualificazione al Mondiale 2023 e l’Europeo di settembre.

Domani, venerdì 12 agosto, alla Unipol Arena di Bologna gli azzurri sfideranno la Francia, argento olimpico l’estate scorsa a Tokio, un match che sarà il 99esimo della storia fra le due formazioni e che verrà ripetuto martedì prossimo, 16 agosto, a Montpellier, dunque in terra francese.

Dalla storica Biblioteca Salaborsa di Bologna, il Ct azzurro ha parlato alla stampa alla vigilia di questo test di lusso: “La Francia è fra le tre squadre più forti al mondo. Una sfida impegnativa, che ci metterà di fronte ad un ostacolo di spessore. Nella crescita di questo team, come nella vita, saper affrontare gli ostacoli è importante. Non sarà semplice giocare contro di loro e forse non siamo ancora al livello della squadra di coach Collet. Ma la capacità di saper vincere e saper perdere è fondamentale per poter affrontare una manifestazione importante, come quella dell’Europeo che stiamo preparando. Sarà comunque stimolante per i ragazzi affrontare una squadra composta da tanti campioni e tanti giocatori NBA. E mi auguro di avere, come credo, il supporto del pubblico”.

In conferenza stampa è intervenuto anche Gigi Datome, il capitano azzurro che non era presente nell’ultimo Italia-Francia giocato nei quarti di finale del torneo olimpico di Tokyo, lo scorso agosto, quando a prevalere furono i Bleus: “Il momento del raduno è sempre bello. Ma dopo un po’ sale la voglia di scendere in campo e giocare. La Francia ci mostrerà gli aspetti su cui fare attenzione se vogliamo fare bene all’Europeo. A Milano (nel Girone C di FIBA EuroBasket 2022, ndr) troveremo squadre forti, e giocare in casa è un’emozione che vogliamo vivere al più presto. Con le Olimpiadi è stato aperto un percorso, e noi vogliamo continuare a trasmettere quel tipo di sensazioni. Il clima è ottimo, coach Pozzecco ci sta dando una grande mano, con poche regole, ma da seguire in modo preciso”.