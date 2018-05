League of Legends, ecco chi sono i migliori tiratori del mondo

Quando si pensa al mondo degli eSport la mente degli appassionati corre subito a League of Legends, un MoBA che dal 2009 appassiona milioni di fan in tutto il pianeta. Ma non solo. LoL è probabilmente la disciplina esportiva che raccoglie più pubblico durante i tornei trasmessi in streaming. Particolare attenzione tra i giocatori raccoglie il ruolo del tiratore, uno dei più coinvolgenti ma al contempo difficile da gestire.

Il tiratore, chiamato in inglese anche marksman o AD Carry, è quel personaggio che in LoL viene utilizzato al fine di provocare quanti più danni possibili a strutture ed avversari agendo dalla distanza. Indispensabili nelle fasi più accese del gioco, il suo ruolo diventa fondamentale soprattutto nei finali di partita. Solitamente adopera il danno fisico, ma non manca chi fa ricorso al danno magico, a seconda del suo stile di gioco. Ma chi sono i migliori tiratori del mondo?

I migliori tiratori del mondo di League of Legends: solo uno è europeo

Ai recenti League of Legends Mid-Season Invitational 2018 abbiamo assistito a gare entusiasmanti messe in campo da squadre dai numeri fantasmagorici, composte da giocatori provenienti da tutto il mondo. Tra loro ci sono quattro AD Carry i cui nomi hanno oramai un’aura potentissima tra i frequentatori della Landa degli Evocatori. Sono probabilmente loro i migliori tiratori del mondo di League of Legends.

Partiamo da Lu “Betty” Yu-Hung dei Flash Wolves. 18-enne di Taiwan, in passato portava il nick di DoubleRed. È entrato nel roster del suo attuale team nel 2017, durante gli LMS Spring, la lega LoL professionistica di Taiwan, Macao e Hong Kong. Ha mostrato più volte la forza e la potenza delle sue meccaniche di gioco, mettendo sempre a segno colpi precisi e taglienti, giocando con perfetta sinergia insieme ai compagni di squadra.

Dalla Corea del Sud viene invece Kim “PraY” Jong-in, attualmente nel roster dei Kingzone DragonX. A 24 anni è uno dei giocatori più esperti di LoL. Ha cominciato a giocare da professionista nel 2012 con il nome di Troll Kim. Il suo stile di gioco è particolarmente aggressivo, tanto da essere soprannominato anche ‘Dodoria’, per la sua somiglianza all’omonimo personaggio dell’anime DragonBall Z. Kim è l’unico giocatore ad aver vinto il campionato nazionale coreano con tre squadre diverse.

Martin “Rekkles” Larsson è un marksman svedese, titolare dei Fnatic. Da giovanissimo giocava a calcio, ma dovette smettere per via di un brutto infortunio. Da allora si dedica con successo a LoL, attestandosi senza dubbio tra migliori tiratori del mondo. Conta diversi record, tra i quali il maggior numero di kills e il minor numero di morti in un singolo split. Tra le sue abitudini peculiari c’è quella di mangiare cereali prima di ogni partita.

Jian “Uzi” Zi-Hao, AD Carry dei Royal Never Give Up è considerato insieme a Rekkles uno dei tiratori più forti in assoluto. Durante le sue partite preferisce utilizzare una tastiera rosa e il personaggio di Vayne. Uzi è il giocatore che detiene il più alto numero di kill in un singolo incontro professionale, contandone all’attivo più di 2000 nelle gare ufficiali. Con il suo team è stato campione degli ultimi Mid-Season Invitational 2018.

HF4 | 23-05-2018 05:00