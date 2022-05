Leao: "Voci sul Real mi fanno felice ma..."

27-05-2022 18:51

L’attaccante del Milan Rafael Leao dal ritiro della Nazionale portoghese ha parlato del suo futuro: “Sono al Milan, ho altri due anni di contratto. Intoccabile per Maldini? Sono felice di queste parole, mi sento a casa, ma in questo momento il mio focus è sulla Nazionale”.

Il giocatore è stato accostato al Real Madrid: “Sono molto felice, ma ho i piedi ben saldi per terra. I primi due anni al Milan non sono andati come avrei voluto, ma ora sono più maturo e fiducioso, la stagione è andata come volevo. Spero di fare grandi cose in futuro”.