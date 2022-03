LeBron, il nuovo record non basta: Lakers asfaltati a Phoenix

14-03-2022 08:26

Nulla da fare per i Lakers che a Phoenix incappano nella 38° sconfitta stagionale, settima nelle ultime nove partite e decima consecutiva in trasferta, fermandosi già dopo il successo sui Wizards. La dominatrice della Western Conference, già qualificata per i playoff, riscatta il blackout subito in casa contro Toronto.

Partita senza storia e chiuso già dopo il primo quarto (48-22): Devin Booker con 30 punti e 10 assist e DeAndre Ayton con 23 e 16 rimbalzi non fanno sentire l’assenza di Chris Paul.

Dall’altra parte non basta l’ennesimo record di LeBron James chea ai 31 punti e sette rimbalzi unisce i sei assist che lo portano ad abbattere il muro dei 10.000 passaggi vincenti in carriera, – settimo a riuscirci nella storia e unico ad avere anche almeno 10.000 rimbalzi e 30.000 punti. Malinconicamente, però, coach Vogel lo ha richiamato in panchina nell’ultimo quarto a match già abbondantemente perso.

