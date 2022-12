30-12-2022 08:44

Giornata speciale per LeBron James che oggi festeggia 38 anni. L’attuale All Star dei Los Angeles Lakers sta ancora dominando in campo ma non è affatto felice.

LeBron James, l’incredibile carriera del The Chosen One

Soprannominato The Chosen One, è stato prima scelta del Draft NBA del 2003. Al momento ha vinto il titolo di Campione NBA quattro volte (due con i Miami Heat, una con i “suoi” Cleveland Cavaliers e, l’ultimo, con i Los Angeles Lakers).

Medaglia d’oro a Pechino 2008 e Londra 2012, è stato quattro volte MVP della regular season e vanta ben 18 partecipazioni all’All Star Game. Dal suo arrivo in NBA, è sempre tra i migliori.

King James, nel mirino il record di punti di Jabbar

In questa stagione, King James sta viaggiando a 27,8 punti di media a partita. Il suo impatto è ancora impressionante. Il suo obiettivo, a livello personale, è quello di superare Kareem Abdul-Jabbar, l’ex stella NBA che detiene il record di punti nella storia del gioco (38.387). Attualmente Lebron James è a quota 37.813.

“Superare il mio record? Non vedo l’ora di vederlo accadere, sinceramente. Non vedo i record come un traguardo meramente personale, quanto un traguardo per l’intera umanità. Se chiunque riesce a fare qualcosa che nessuno ha mai fatto prima, questo significa che ognuno di noi ha il potenziale per farlo”, le parole dello stesso Kareem Abdul-Jabbar rilasciate qualche tempo fa sulla questione.

Lebron James non è felice, i Lakers non convincono

Il desiderio in questa giornata di compleanno può essere soltanto uno: tornare a lottare per il titolo NBA. “Giocare senza chances di vincere non è nel mio DNA”, le parole usate da King James nelle scorse ore.

Nessun addio ai Los Angeles Lakers ma un chiaro messaggio alla dirigenza: nonostante sia ancora in forma splendida, LBJ sa che non gli resta tanto tempo per provare a vincere ancora almeno un anello NBA e raggiungere così la leggenda dei Los Angeles Lakers Kobe Bryant (sei titoli NBA con i gialloviola).