Doncic da record nella notte di Nba: lo sloveno è nella storia

Luka Doncic nella storia. La stella slovena di Dallas, nella nottata italiana di Nba, realizza la prima tripla doppia da 60, 20 e 10 di sempre trascinando di fatto alla vittoria i Mavericks – in svantaggio di 9 punti a 27 secondi dalla fine del match – alla vittoria contro i New York Knicks 126 a 121.

Doncic da record: miglior prova della storia Nba

Uno svantaggio che – fino a oggi -, secondo le statistiche di Espn Stats & Info, aveva portato qualcosa come 13mila 884 sconfitte e zero vittorie nelle ultime venti stagioni cestistiche. Un exploit con cui Doncic porta Dallas all’overtime. Qui lo sloveno si scatena ulteriormente segnando altri 7 punti e mettendo a referto anche 3 rimbalzi per un totale 60 punti (il massimo per lui nonché il record di franchigia) e 21 rimbalzi (anche questo career-high), il tutto condito con 10 assist. Alla sirena dei supplementari, Doncic si rivela così autore di una prova dei cui nessuno si era mai reso protagonista nella storia della Nba.

Doncic trascinatore: lo sloveno trascina i Mavs a una super rimonta

Una vera e proprio trance agonistica, di cui lo sloveno non si rede nemmeno conto tanto che, al termine dell’overtime, davanti ai microfoni annuncia: “Sono stanco da morire. Adesso ho bisogno di una birra per recuperare“. Insomma, più che Mavericks contro Knicks, Doncic batte Knicks 126 a 121.

Banchero flop in Orlando Magic-Los Angeles Lakers 110-129

Nella stessa notte di Nba, serata totalmente opposta, invece, per per il Paolo Banchero: per lui, solamente 4 punti a referto con 1/6 dal campo, un paio di tiri liberi a bersaglio, 5 rimbalzi e 3 assist, lavorando in difesa in maniera tutto sommato non disprezzabile al primo confronto in carriera con LeBron James, limitato tuttavia dai falli nel quarto parziale e rimasto sul parquet appena 22′. I Magic vanno quindi ko in un match il cui risultano non è mai stato discussione. Gli altri risultati: Golden State Warriors-Charlotte Hornets 110-105, Memphis Grizzlies-Phoenix Suns 108-125, Boston Celtics-Houston Rockets 126-102, Sacramento Kings-Denver Nuggets 106-113, Washington Wizards-Philadelphia 76ers 106-111, Toronto Raptors-Los Angeles Clippers 113-124, Indiana Pacers-Atlanta Hawks 129-114, Oklahoma City Thunder-San Antonio Spurs 130-114.