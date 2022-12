NBA, Banchero: "Il mio benvenuto nella Lega? Giocare con Durant"

27-12-2022 15:33

Paolo Banchero, il nuovo astro americano della NBA ha parlato a “A The Old Man” podcast di JJ Redick, soffermandosi sui premi mesi nella Lega americana e non solo.

“Giocare contro KD credo sia stato una sorta di momento di “benvenuto nell’NBA”. L’ho difeso per la maggior parte della partita, e non c’era nulla che si potesse fare contro di lui.​​​”.

E sempre su Durant: “È stato il primo giocatore che ho marcato in vita mia pensando: ‘Non c’è niente che possa fare. Di solito un avversario può segnare qualche tiro… Cercavo di metterlo un po’ in difficoltà. Ma era come se non mi vedesse nemmeno”.