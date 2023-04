Lecce, Baroni: "Col Napoli non dobbiamo sbagliare nulla"

Il tecnico dei giallorossi: "Dobbiamo scrivere la storia di questa partita con l'atteggiamento e la serenità senza pensare al risultato".

06-04-2023 21:59

Lecce in grande difficoltà e adesso i pugliesi affronteranno il Napoli capolista. Baroni ha già fermato i partenopei all’andata e per un incredibile bis avvisa i suoi: “Quando si affrontano partite di questo genere l’avversario deve scendere un pelino e noi non dobbiamo sbagliare nulla”, ha dichiarato nella conferenza della vigilia.

“Affrontiamo – aggiunge – una squadra fortissima, che ha preso a pallonate tutti. Tutto questo, però, non ci deve spaventare, e ce la giocheremo con le nostre carte. Ogni gara ha una storia a sè. Dobbiamo scrivere la storia di questa partita con l’atteggiamento e la serenità senza pensare al risultato, ma dando tutto e cercando la prestazione senza preoccupazioni”.