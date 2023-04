Lecce, Baroni e il Milan: “A noi servono sacrificio e dedizione”

I giallorossi, dopo la contestazione dei tifosi, giocheranno contro la formazione di Stefano Pioli, forse stanca dopo la Champions

22-04-2023 13:11

Il Lecce deve ancora conquistarsi la salvezza, ma Marco Baroni non guarda la classifica: “Dipende solo da noi”. Dopo il ko con la Sampdoria, la squadra è stata contestata: “Ma ora dobbiamo stare tutti uniti”. Anche perché arriva un avversario come il Milan: “Loro a Bologna hanno fatto turnover ma erano ugualmente al top: troviamo una squadra che ha entusiasmo, è in semifinale di Champions e lotta per un posto nelle prime quattro. Servirà una gara volitiva per dare il massimo, noi dobbiamo essere pronti a prendere quello che l’avversario, eventualmente, lascerà. Sacrificio e dedizione, solo così possiamo far bene”. In attacco mancherà Colombo a causa di un attacco influenzale.