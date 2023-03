Lecce, Baroni: “Inter fortissima, ma per fortuna abbiamo i nostri tifosi”

L’allenatore dei giallorossi alla vigilia della super sfida in quel di San Siro, carica i suoi a cui chiede una grande prestazione nonostante di fronte ci sia una corazzata ferita dopo il ko con il Bologna.

04-03-2023 14:57

Parla Marco Baroni, l’allenatore del Lecce, e dice la sua in merito all’affascinante sfida di domenica contro l’Inter a San Siro. “Conosciamo il valore dell’avversario, sappiamo che è una squadra fortissima e non solo in Italia, oltretutto saranno ulteriormente motivati dopo la sconfitta di Bologna, formazioni così difficilmente sbagliano due gare di fila, ma noi ci siamo, i ragazzi si sono preparati bene”. Poi fa un excursus anche sulla sentenza del Tar che ha ammesso allo stadio i tifosi salentini: “Averli è un vantaggio, ma lo spettacolo non deve essere solo sugli spalti, anche in campo, lì cercheremo di fare del nostro meglio e di dar loro grandi soddisfazioni”.