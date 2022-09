Lecce, Baroni: "Umtiti sta sempre meglio"

15-09-2022 15:39

Il grande colpo dell’estate salentina deve ancora scendere in campo e trovare spazio nel Lecce di Baroni.

L’esordio in serie A per Umtiti non è ancora avvenuto, ma ogni giorno che passa e ogni allenamento messo alle spalle serve per accorciare il tempo d’attesa. L’ex Barcellona sta lavorando molto per ritrovare condizione e passo. Una volta vicino al top della forma, prenderà contatto con le partite per trovare anche il ritmo giusto.

Nel corso dell’odierna conferenza stampa alla vigilia del match contro la Salernitana, il tecnico del Lecce Marco Baroni ha fatto anche il punto sulle condizioni di Samuel Umtiti: “Sta sempre meglio dal punto di vista della condizione, sta migliorando ogni giorno. C’è anche da dire che i suoi compagni stanno facendo bene, ma appena ci sarà l’opportunità lui è pronto”.