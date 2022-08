Lecce, colpo clamoroso: Umtiti è vicinissimo

20-08-2022 12:18

Come riporta Sky Sport, il Lecce è molto vicino a Samuel Umtiti, difensore francese in forza al Barcellona. Il giocatore arriverebbe in prestito e con tanta voglia di riscatto, poichè nell’ultima stagione è sceso in campo solamente una volta.

Umtiti però è un giocatore di livello internazionale. Campione del mondo in carica con la sua Francia, il difensore in carriera ha vinto otto trofei con i club: due campionati spagnoli, tre coppe di Spagna, due Supercoppa spagnola, una coppa di Francia e una Supercoppa di Francia. Decisamente un grande colpo per il Lecce, che punta alla salvezza.

