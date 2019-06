Lecce, il difensore può arrivare da una grande

La conferma di Fabio Lucioni è stato uno dei segreti della promozione in A del Lecce. A gennaio la società ha resistito a una ricca offerta del Sassuolo per trattenere l’esperto difensore e pochi mesi dopo è stato festeggiato l’inatteso ritorno nella massima serie.

Il mercato vedrà comunque tante operazioni da parte del ds Meluso per rendere competitiva la rosa a disposizione di mister Liverani. Previsti arrivi in tutti i reparti, compresa la stessa difesa, dove si punta ad affiancare a Lucioni un giocatore di valore.

Secondo quanto riportato da 'PianetaLecce' il sogno risponde al nome di Lorenzo Tonelli, ma la valutazione di 5 milioni data dal Napoli per il cartellino del centrale di ritorno in azzurro dal prestito alla Sampdoria è giudicata eccessiva dal Lecce che valuta come alternativa Giangiacomo Magnani, in forza proprio al Sassuolo.

