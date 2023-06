Lecce, il dopo Baroni potrebbe essere Andrea Pirlo

Sono soprattutto due i nomi caldi pronti a subentrare sulla panchina giallorossa, tra questi c’è anche quello dell’’ex Milan e Juve.

22-06-2023 09:52

E se fosse Andrea Pirlo il sostituto di Marco Baroni sulla panchina del Lecce? Nelle scorse ore pare ci sia stato un incontro tra il presidente Pantaleo Corvino e Tullio Tinti, procuratore dell’ex bianconero.

L’esperienza all’estero potrebbe dargli una marcia in più rispetto alla concorrenza. E proprio tra la concorrenza si legge il nome di Roberto D’Aversa, ex Parma e Sampdoria ed in prima fila in questa trattativa, mentre sembrano più fredde le piste di Gianpaolo e Filippo Inzaghi. Quest’ultimo è stato visto in Salento nei giorni scorsi ma pare fosse lì per una vacanza con la famiglia.