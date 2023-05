Lecce, la partita (quasi) perfetta di Baroni

L'allenatore salentino rintuzza le critiche: "Questa squadra a volte non ha la qualità di fare gol, ma non sbaglia prestazione".

12-05-2023 23:55

Lo scivolone a ‘Via del Mare’ contro il Verona in costante ascesa rischiava di mettere in ambasce il Lecce, ma Marco Baroni non ha dovuto strigliare i suoi: “Non voglio fare polemica, ma se qualcuno ha mosso qualche critica si è dimenticato a inizio torneo come venivamo considerati. Il Lecce è invece sempre stato dentro le gare, in maniera equilibrata e compatta; a volte non c’è stata la qualità nella fase di realizzazione, ma siamo in forma e la salvezza dipenderà da noi. E’ un obiettivo che era forse insperato, non dobbiamo avere paura, ma mettere in campo determinazione e positività. Non era facile venire a Roma: stimo tanto Sarri, abbiamo risposto al loro campionato importante con una partita, eccezion fatta per l’episodio finale, perfetta. Oudin? Abbiamo puntato su di lui per i gol, lui ha questa dote qualitativa”.