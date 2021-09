Lecce, sfida al tabù Monza

Sarà l’anticipo tra Lecce e Monza ad aprire il programma della settima giornata di Serie B, venerdì 1° ottobre alle 20.30.

Pur divise da due soli punti, le due squadre stanno attraversando momenti molto diversi: i salentini sono reduci da tre vittorie consecutive che hanno cancellato un deludente inizio di campionato e proiettato la squadra di Baroni nelle prime posizioni, mentre i ragazzi di Stroppa hanno vinto solo una delle ultime quattro gare, contro il Pordenone

Di fronte si troveranno le due grandi deluse della scorsa stagione, che hanno visto sfumare la promozione in A in semifinale playoff, eliminate rispettivamente da Venezia e Cittadella.

C’è equilibrio nelle quattro gare più recenti tra Lecce e Monza in casa dei pugliesi in Serie B: un successo per parte e due pareggi, incluso lo 0-0 dello scorso gennaio.

Il Monza è imbattuto nelle ultime sette sfide di Serie B contro il Lecce (due vittorie e cinque pareggi): l’ultimo successo dei salentini contro i brianzoli nel torneo risale al gennaio 1985.

I biancorossi hanno raccolto solo due punti nelle prime tre trasferte di questo campionato, perdendo l’ultima contro il Pisa: i brianzoli non registrano due sconfitte fuori casa di fila in Serie B dall’aprile 2001 (tre in quel caso).

Con il gol nel match più recente contro il Pordenone, Samuele Vignato (classe 2004) è diventato il primo giocatore nato a partire dal 2003 a segnare in un match tra Serie A e Serie B.

