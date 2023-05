Leeds, salta la panchina di Gracia: arriva Allardyce

L'esperto tecnico di 70 anni avrà il compito di provare a far cambiare rotta alla squadra, reduce da un periodo disastroso

03-05-2023 12:10

Il Leeds ha deciso di affidare la panchina all’esperto Sam Allardyce, 70 anni, che prende il posto dell’esonerato Javi Gracia. Il club inglese è reduce da risultati disastrosi nelle ultime partite, ad Allardyce si chiede di raddrizzare la baracca fino alla fine del campionato e di salvare la squadra. A quattro turni dalla fine della Premier League, infatti, il Leeds di Radrizzani attualmente sarebbe salvo esclusivamente per la differenza reti. Sarà insomma un mese di battaglia per conservare la categoria e serve l’esperienza per farcela. Allardyce è stato individuato come l’uomo giusto.