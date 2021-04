Lega, il retroscena: "Nessuno si dimette? Non finisce così"

Qualcuno deve pagare. Il resto della serie A, quello escluso dalla SuperLega delle grandi, non ci sta a far finta di nulla e chiede qualche testa per continuare ad andare avanti. Niente sarà più come prima e lo si è capito dall’Assembla di ieri. Assente Agnelli, che si è ben guardato dal farsi vedere, c’erano invece Marotta e Scaroni che hanno partecipato all’Assemblea con l’idea di attendere gli eventi. Nessuno dei due ha fatto un passo indietro e anche in futuro verificheranno che ci sia un numero sufficiente di club che li vogliano sfiduciare, per poi accettare il verdetto.

Ferrero chiede dimissioni ad alta voce

Com’è andata nel dettaglio l’assemblea di Lega viene ricostruito dal Corriere dello Sport che riporta il botta e risposta tra i vari presidenti, De Laurentiis ha chiesto: «Martedì c’è o no l’Assemblea?». Gli ha risposto Ferrero: «Ma hai capito che la Superlega non ci sta più?». Per poi aggiungere: “Allora dobbiamo far passare tutto così? Non c’è nessuno che si deve dimettere?”.

Ad intervenire, a quel punto, sono stati De Laurentiis e Barone. Tutti e due hanno sottolineato come l’argomento non fosse all’ordine del giorno. E il numero uno del Napoli ha pure aggiunto: «Io volevo sapere quando ci saremmo ritrovati». Stessa considerazione fatta dal vicepresidente dell’Udinese Campoccia. Più interventista, invece, la posizione di Preziosi, che, pur accettando di aspettare martedì, ha aggiunto: «Non può finire così. Ora siamo troppo arrabbiati, lasciamo passare qualche giorno e poi convochiamo una nuova assemblea su questo tema. Non possiamo lasciare in carica delle persone che devono rappresentarci davanti alle istituzioni, dopo che hanno lavorato per la Superlega».

