Uefa, minacce a Juventus e Milan: arriva l'ultimatum

Il presidente dell’Uefa Aleksander Ceferin ha fatto un annuncio che suona come un ultimatum per Real Madrid, Barcellona, Milan e Juventus, le squadre ancora formalmente dentro al progetto della Superlega: “Chiunque continui a essere coinvolto nella Superlega, in futuro non potrà giocare nelle competizioni Uefa, Champions o Europa League. Le nostre competizioni saranno fantastiche anche senza queste quattro squadre“.

In un’intervista a Der Spiegel, Ceferin è stato chiaro: “Adesso possiamo dire che se qualcuno vuole essere egoista, può provare a fare di nuovo la Superlega. Ma ci hanno già provato una volta e hanno fallito”.

Ad Associated Press il presidente della Federazione europea ha poi chiarito ulteriormente il concetto: “E’ di una chiarezza cristallina che questi club dovranno decidere se far parte della Superleague o delle nostre competizioni: se decideranno di appartenere alla prima, ovviamente non potranno disputare la Champions. E se sono pronti, non possono crearsi la loro personale competizione”.

“Conseguenze dal punto di vista legale? Stiamo ancora valutando il parere dei nostri esperti, ma ognuno affronta delle conseguenze per le proprie azioni e loro lo sanno. C’è una differenza tra chi ha ammesso i propri sbagli e ha dichiarato di voler abbandonare il progetto e chi lo dichiara morto ma in realtà non ne è convinto. La prossima settimana ci confronteremo con le varie federazioni e le leghe coinvolte e valuteremo quello che si potrà fare”.

OMNISPORT | 23-04-2021 20:29