01-02-2022 22:17

Lunedì 7 febbraio si terrà la prima assemblea elettiva della Lega Serie A per l’elezione del nuovo presidente dopo le dimissioni di Paolo Dal Pino. I club si riuniranno presso l’Hotel Palazzo Parigi a Milano alle 9,30 in prima convocazione ed eventualmente alle ore 11,30 in seconda convocazione. L’ha fatto sapere la Lega stessa in una nota firmata dall’ad Luigi De Siervo.

OMNISPORT