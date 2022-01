Lega Serie A: Venezia espugna Trento

08-01-2022 22:06

Dopo un periodo buio, l’Umana Reyer Venezia sembra essersi rilanciata, tanto da vincere la seconda partita consecutiva dopo avene perse tre battendo in trasferta l’Itas Diatec Trentino terza in classifica per 94-81 nella prima partita della quindicesima giornata di Lega di Serie A. Decisivo il parziale di 28-19 nell’ultimo quarto per i lagunari di Walter De Raffaele, tra i quali brilla Michael Bramos con 20 punti e 6 su 8 da tre, la sua specialità. Per Trento inutili i 25 punti e 12 rimbalzi di Jonathan Williams.

OMNISPORT