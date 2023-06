Leicester: la ripartenza ha il nome di Gerrard

Le Foxes vogliono ripartire dalla Championship con l'ex giocatore del Liverpool ed ex manager di Rangers e Aston Villa

04-06-2023 11:45

La ripartenza, in casa Leicester, ha il nome e cognome di Steven Gerrard, ex manager di Rangers e Aston Villa e soprattutto condottiero, da giocatore, del Liverpool. Secondo quanto scritto oggi dal Sun, le Foxes stanno pensando a lui per tornare subito in Premier League dopo la triste retrocessione in Championship di questa stagione. E pensare che quattro anni fa a Leicester si festeggiava la vittoria di uno storico titolo con Claudio Ranieri in panchina. Altri tempi, ora bisogna rimboccarsi le maniche e partire quasi da zero. Anche in rosa ci saranno infatti molti cambiamenti dopo la retrocessione.