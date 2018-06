Bernd Leno vicino al Napoli. Il portiere tedesco ha scegli il club azzurro come sua futura destinazione, ed è in attesa che la società partenopea e il Bayer Leverkusen trovino l'accordo per la sua cessione definitiva.

Sfumato Rui Patricio, Aurelio De Laurentiis nella prossima settimana potrebbe annunciare l'erede di Pepe Reina.

SPORTAL.IT | 10-06-2018 17:35