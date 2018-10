Leonardo Bonucci, figlio granata e karateka

Il mondo del calcio italiano ormai si è diviso in juventini e anti-juventuni. E il mondo del web rispecchia benissimo questa forte spaccatura; sui social network, infatti, tutti gli anti-juventuni hanno un unico idolo: Lorenzo Bonucci, il figlio ribelle del difensore bianconero Leonardo, che oltre a non fare segreto della sua fede granata ha deciso di dare un altro piccolo dispiacere al papà. Nella scelta dell’attività sportiva da praticare, Lorenzo Bonucci non ha avuto dubbi. Calcio? No, grazie, il primogenito di casa Bonucci ha deciso di fare karate. A dire il vero, il giovane Lorenzo è anche un calciatore provetto, dall’alto dei suoi sei anni pratica già calcio, e quando esulta lo fa imitando il suo idolo Belotti, anche se negli ultimi tempi la passione per le arti marziali sembra prevalere sull’amore per il pallone.

In ogni caso papà Leonardo Bonucci supporta le scelte del figlio senza mai interferire, come si può facilmente intuire dall’ultima fotografia postata dal difensore della Juventus su Instagram, uno scatto che ritrae il piccolo Lorenzo in kimono, con tanto di cintura bianca, e un’amorevole didascalia che recita: “Il mio karateka preferito”. I commenti chiaramente sono in gran parte positivi, anche se non mancano le frecciatine dei soliti guastafeste che criticano a priori la fede juventina del papà, rischiando così di essere anche fuori luogo, oltre che fastidiosi. Eppure i figli di Bonucci non hanno nulla da temere, papà Leonardo ha già dimostrato in tante occasioni di saper proteggere i propri cuccioli dal veleno del web.

SPORTEVAI | 12-10-2018 13:44