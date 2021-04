Lesione al flessore: Pedro salta Man Utd-Roma

Cattive notizie dall’infermeria della Roma. Pedro Rodriguez, nel primo round della semifinale di Europa League contro il Manchester United, non ci sarà.

Come riporta ‘Sky’, l’attaccante spagnolo – infortunatosi domenica durante il match perso 3-1 in casa del Torino – ha riportato una lesione di primo grado al flessore destro.

Stop di 10 giorni per Pedro, che dunque il 29 aprile ad ‘Old Trafford’ non potrà essere a disposizione di Fonseca e naturalmente salterà anche Roma-Atalanta di giovedì.

La speranza, in casa giallorssa, è che l’ex Barça riesca a tornare arruolabile per il return match contro i Red Devils in programma il 6 maggio all’Olimpico.

OMNISPORT | 20-04-2021 20:15