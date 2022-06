L'eterno Rebellin verso il ritiro a 50 anni

12-06-2022 10:26

Davide Rebellin verso l’addio alle corse dopo 30 incredibili anni di carriera. Il ciclista della Work Service-Vitalcare-Dynatek, professionista dal 1992, potrebbe lasciare a cinquant’anni dopo il prossimo campionato italiano, in programma in Puglia.

“Non ho un programma di gare per il momento, solo il Campionato Italiano. Devo anche valutare bene, perché ho ancora queste placche che mi danno fastidio sul piede, soprattutto quando carico. Giorno dopo giorno, le sento di più. Non posso caricarle troppo”, ha detto a Spazio Ciclismo.

Rebellin per il futuro ha le idee chiare: “Resterò nel ciclismo, vedremo con che ruolo. Non come direttore sportivo, non mi si addice. Vorrei essere in un team e stare accanto ai giovani, aiutarli con la mia esperienza”.