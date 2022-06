Lewandowski ha un solo pensiero: il Barcellona

07-06-2022 09:59

Lewandowski considera conclusa la sua lunga avventura al Bayern Monaco. Nonostante abbia ancora un anno di contratto con il club bavarese, l’attaccante polacco sa che il suo futuro sarà altrove.

Il 33enne goleador ha anche deciso dove vuole rimettersi in gioco: al Barcellona. “Non prenderò in considerazione nessuna altra proposta“, le sue chiare parole a Onet Sport. Da capire ora che cosa farà il Bayern Monaco, “obbligato” a trattare solo con il club blaugrana, sempre che voglia davvero accontentare Lewandowski. Il Barcellona, al momento, non ha fatto nessun passo ufficiale.