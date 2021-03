Lewandowski ko, il Bayern Monaco trema

Robert Lewandowski ha lasciato il ritiro della Polonia e non giocherà contro l’Inghilterra.

Il centravanti del Bayern Monaco ha infatti riportato una sospetta lesione al legamento collaterale della caviglia destra durante la partita contro Andorra, vinta 3-0 anche grazie a una doppietta del bomber.

La Federcalcio polacca ha confermato che Lewandowski non sarà a disposizione per la super-sfida di mercoledì contro l’Inghilterra per fare ritorno in Germania, al fine di evitare un aggravamento delle sue condizioni: il giocatore rischia uno stop di almeno dieci giorni.

Il Bayern trema, quindi, in vista dei prossimi impegni, la sfida al vertice della Bundesliga del 3 aprile contro il Lipsia, sabato 3 aprile, e l’andata dei quarti di finale di Champions League contro il Paris Saint-Germain, in programma all’Allianz Arena mercoledì 7 aprile, con ritorno al Parco dei Principi martedì 13.



OMNISPORT | 29-03-2021 13:13