Lewandowski, l'amaro ritorno nello stadio del Bayern

14-09-2022 00:02

Era la sua notte, quella del ritorno all’Allianz Arena dopo il grande trasferimento dell’estate dal Bayern Monaco al Barcellona. Ma per Robert Lewandowski la sfida di Champions League si è chiusa in modo amaro con una sconfitta per 2-0, in una gara dove il polacco ha sprecato le quattro occasioni a disposizione.

Forse tradito dalle emozioni, Lewandowski non è riuscito a fare male al Bayern, con cui ha segnato 344 gol in otto lunghe stagioni vincendo tanto, tra cui otto Bundesliga e una Champions League. Dopo la partita ha commentato la sua serata con poche parole ai microfoni della Bild: “Non è stato così facile“.