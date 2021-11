Lewis Hamilton: "Non potevamo farci nulla oggi"

07-11-2021 22:54

Lewis Hamilton ha fatto i complimenti a Max Verstappen dopo la vittoria in Messico: “Innanzitutto congratulazioni a Max. La sua macchina era davvero troppo forte oggi, non potevamo farci nulla. Io ho dato tutto quello che avevo. Alla fine è stata una bella battaglia con Sergio, sono grato di aver conquistato almeno il secondo posto”.

“La pressione? E’ una cosa che ho vissuto tante volte. Per me è semplice reggerla. Ma questo dimostra quanto sia veloce la sua macchina. Il fatto che Checo mi sia arrivato così vicino e fosse in grado di seguirmi, stando attaccato. Mi ha messo tanto pressione, è stato molto veloce. La gara mi è piaciuta molto comunque”.

