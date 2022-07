L'ex Cantù e Milano Vladimir Micov annuncia il ritiro

10-07-2022 16:33

Gli esordi tra i professionisti nel Buducnost Podgorica, in Montenegro, dopo le giovanili nella sua città di nascita, a Belgrado. Poi le brevi esperienze in Grecia e Spagna, al Baskonia, prima dell’approdo nella Serie A di basket italiana. Con il DS Bruno Arrigoni a scoprirlo e coach Andrea Trinchieri a valorizzarlo, fu alla Pallacanestro Cantù che Vladimir Micov si fece davvero conoscere come uno dei giocatori europei migliori dell’ultimo decennio.

L’approdo in Brianza nel dicembre 2010, dove resterà poi un anno e mezzo, prima di fare rotta verso Mosca, con il CSKA a offrirgli un ricco contratto. Poi Istanbul, con la maglia del Galatasaray e quattro anni da Professore – come tutti lo chiamavano – all’Olimpia Milano, prima di chiudere la carriera dove il viaggio è iniziato: al Buducnost.

Vladimir ‘Vlado’ Micov si è ufficialmente ritirato dal basket giocato: ad annunciarlo è stato il suo procuratore, Misko Raznatovic, che ha riportato la lettera dell’ala serba sui suoi profili social.

“Negli ultimi 21 anni ho avuto il privilegio di fare del mio lavoro un gioco, di vincere, perdere, imparare e superare i miei limiti”, ha detto il serbo. “É sempre stato un onore, un privilegio e un piacere scendere in campo e giocare a basket. Ho avuto la fortuna di lavorare al fianco di alcuni dei migliori allenatori e giocatori che io conosca. Dopo due decenni, dodici club, otto città e sette paesi, lascio il gioco soddisfatto e appagato. Non rimpiango nulla. Con quest’ultima stagione ho chiuso il cerchio. Grazie a tutti coloro che mi sono stati vicini in qualsiasi modo e in qualsiasi momento”.