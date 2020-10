L'ex difensore del Manchester City e della Nazionale argentina, Pablo Zabaleta, annuncia il ritiro: “Una delle tappe migliori della mia vita”.

Si chiude dopo diciotto anni vissuti ad altissimi livelli la carriera di Pablo Zabaleta. L’ormai ex difensore trentacinquenne, che esploso giovanissimo al San Lorenzo, ha poi vestito in Europa e maglie di Espanyol, Manchester City e West Ham, ha infatti annunciato il suo ritiro dal calcio giocato.

L’ha fatto attraverso un messaggio pubblicato sui suoi profili social. “Dopo 18 anni da calciatore professionista ho preso la decisione di ritirarmi. Sono stati anni meravigliosi che mi hanno dato l’opportunità di vivere momenti unici e indimenticabili. Per sempre ringrazierò tutte le persone che hanno condiviso questo viaggio con me; i club, i compagni di squadra, gli allenatori ed in particolare la mia famiglia ed i miei amici. Con grande emozione mi lascio alle spalle una delle migliori tappe della mia vita. Grazie, dal profondo del cuore!”.

Considerato per anni uno dei migliori terzini destri del panorama calcistico mondiale, ha legato il suo nome in particolar modo al Manchester City, club con il quale ha vinto due campionati, due Coppe di Lega, una Coppa d’Inghilterra ed una Community Shield.

Per oltre dieci anni nel giro della Nazionale Argentina, con la quale ha totalizzato 58 presenze, con l’Albiceleste ha sfiorato i trionfi ai Mondiali del 2014 e alla Copa America del 2015.

OMNISPORT | 16-10-2020 19:15