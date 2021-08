In una lunga intervista via Twitch, Ronaldinho ha, di fatto, escluso che un giorno possa allenare: “Non mi immagino come allenatore”, le parole del Pallone d’Oro 2005.

L’ex Milan ha spiegato anche il suo attuale rapporto con il calcio: “Mi diverto a giocare con le vecchie glorie. Il calcio è parte della mia vita e lo sarà per sempre. Tutto quello che ho fatto è stato bello, ma ora mi diverto di più”.

OMNISPORT | 03-08-2021 07:18