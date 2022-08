L'ex Samp e Venezia Romero va al Boca Juniors

09-08-2022 19:32

Il Boca Juniors ha completato l’ingaggio del portiere Sergio Romero a parametro zero. Romero, che ha trascorso sei anni al Manchester United tra il 2015 e il 2021, ha firmato un accordo biennale con quello che ha definito “il più grande club argentino”.

Il 35enne ha iniziato la sua carriera con il Racing Club in Argentina, ma si è trasferito in Europa, con l’AZ, nel 2007.

Romero, che ha giocato per l’ultima volta con l’Argentina nel 2018, ha militato nella Sampdoria e nel Monaco prima di approdare allo United, dove ha fatto da spalla a David de Gea.

Ha trascorso l’ultima stagione al Venezia, totalizzando 16 presenze in campionato, ma non ha potuto aiutare la squadra a evitare la retrocessione in Serie B.

