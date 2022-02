L'ex tennista Sergiy Stakhovsky in Ucraina per combattere

27-02-2022 10:17

L’ex tennista ucraino, nativo di Kiev, Sergiy Stakhovsky ha spiegato a Sky Sport che presto tornerà nel suo paese per dare una mano al fronte dopo l’attacco della Russia all’Ucraina.

Non solo, lo sportivo ha spiegato: “L’esercito ha aperto la lista di riserva per chiunque sia disposto a combattere, raccogliere armi e far parte della resistenza territoriale. Ci sono molte persone nella lista. Mi sono iscritto la scorsa settimana, ma non avevo le scartoffie per entrare nel Paese. Le regole sono cambiate e ora può entrare chiunque sia motivato. Non ho esperienza militare. Ho esperienza con le armi, privatamente”.

OMNISPORT