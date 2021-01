L'ex tennista Tiriac attacca Serena Williams

Arrivano parole sconcentarti dalla bocca dell’ex tennista romeno Ion Tiriac che riserva un feroce attacco alla tennista, ex numero uno, Serena Willims.

“A quell’età e col peso che oggi si porta addosso, non si muove certo come si muoveva 15 anni fa”. Ma non è finita qui poi: “Serena era una giocatrice sensazionale. Se avesse un minimo di decenza si ritirerebbe, da tutti i punti di vista”.

Già in passato aveva criticato l’americana riguardo al peso. Su Twitter è arrivata la replica del marito della Williams, Alexis Ohanian che ha dato dell’ignorante all’ex giocatore.

OMNISPORT | 04-01-2021 21:25