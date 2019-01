Libero demolisce l’Inter: Campione di scemenze

Il controverso mercato dell’Inter, che per Ausilio è da considerarsi chiuso per gennaio ma che potrebbe ancora riservare sorprese negli ultimi due giorni, non è piaciuto per niente al quotidiano Libero. In un articolo di fondo il titolo è eloquente: “Follie nerazzurre. Da Zaniolo a Gabigol e Dalbert. L’Inter è campione di scemenze”. Nel pezzo si legge: “Il talento svenduto alla Roma a 4,5 milioni (ora ne vale 40) per prendere Nainggolan è solo l’ultimo clamoroso errore della società. Che ha i soldi, ma li spende male.

TUTTI GLI ERRORI NERAZZURRI – Claudio Savelli spiega: “I 66 milioni complessivi sborsati nell’estate 2017 per il riscatto di Gagliardini, Dalbert e Vecino si sommano ai 95 milioni della sessione precedente per Joao Mario, Gabigol e Candreva. Nessuno di questi giocatori è diventato un perno della squadra. Gabigol, poi, è diventato l’emblema del “peccato di gioventù” di Suning, che nei primi mesi si affidò ai consigli nefasti di Joorabchian: esistevanoinfiniti modi per spendere meglio quei 30 milioni. Nell’annata 2015/16 furono invece investiti 83 milioni per meteore come Kondogbia, Shaqiri, Jovetic, Felipe Melo ed Eder, a cui si sono sommati errori di valutazione come il mancato riscatto di Telles ad 8,5 milioni, che oggi vale più del doppio, considerando anche i 21 milioni spesi in seguito per Dalbert.(…)”.

SPORTEVAI | 30-01-2019 09:54