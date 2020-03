Liga ferma fino a data da destinarsi

A seguito dell'aggravarsi dell'epidemia di Coronavirus in Spagna, il campionato spagnolo non si dà date per la ripresa e anzi resta fermo fino a data da destinarsi.

Secondo quanto diffuso dai canali social della Liga e della RFEF, la commisisone speciale creata appositamente per affrontare l'emergenza coronavirus ha decretato infatti la sospensione di ogni competizione calcistica fino a quando il governo spagnolo non darà il via libera per la ripresa in sicurezza delle attività.

SPORTAL.IT | 23-03-2020 14:02