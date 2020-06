Liga, il Siviglia batte il Betis

Dopo il lungo stop, anche la Liga è tornata in campo. La prima gara ufficiale è stato il Derby di Siviglia. In campo, quindi, Siviglia e Betis. La vittoria è andata alla squadra di casa che si è imposta per 2-0 grazie alle reti di Ocampos e Fernando.

Grazie a questo successo nel derby, il Siviglia del tecnico Lopetegui conserva il terzo posto in classifica. Gara mai in discussione con il Siviglia che ha dominato il match, obbligando il Betis a giocare solo di rimessa.

SPORTAL.IT | 12-06-2020 07:49