Liga, l'Atletico non vuole acquistare Griezmann a titolo definitivo

13-09-2022 15:04

L’Atletico Madrid non sta negoziando con il Barcellona un trasferimento a titolo definitivo per Antoine Griezmann, secondo quanto dichiarato dall’amministratore delegato del club Enrique Cerezo. In questi giorni si era diffusa la voce che l’Atleti fosse in trattativa con il Barca per ingaggiare l’attaccante a titolo definitivo.

Griezmann è rientrato all’Atleti in prestito dal Barca l’anno scorso, dopo aver trascorso due stagioni in gran parte deludenti al Camp Nou in seguito a un trasferimento da 120 milioni di euro nel 2019. La scorsa stagione il francese ha giocato 26 volte in LaLiga, con 21 presenze e segnando tre gol.

In questa stagione non ha preso parte, da titolare, a nessuna delle sei partite dell’Atleti in tutte le competizioni, giocando solo 165 minuti, e Diego Simeone ha fatto capire che il contratto del ragazzo, a livello economico, è un fattore.

Secondo quanto riferito, l’Atleti dovrà al Barca 40 milioni di euro se Griezmann giocherà più del 50% dei minuti nelle partite e, di conseguenza, il 31enne è sempre stato sostituito dopo l’ora di gioco.

Tuttavia, ciò non ha influito sulla sua forma fisica: Griezmann ha assunto il ruolo di super-sostituto, segnando tre gol, tra cui quello vincente al 101° minuto contro il Porto in Champions League la scorsa settimana.

Tra le speculazioni di un’azione legale del Barca, si diceva che fossero in corso colloqui tra i due club per un trasferimento definitivo, ma queste voci sono state smentite da Cerezo.

Come riportato da Marca, Cerezo ha dichiarato: “Non ci siamo incontrati con il Barcellona né abbiamo notizie di un incontro. La questione Griezmann è molto chiara, la conoscete già o la potete immaginare. Quindi finché non si risolve tutto, se c’è qualcosa da risolvere, siamo allo stesso punto. Al momento siamo allo stesso punto, non è cambiato nulla con il Barca su Griezmann. In questo momento non c’è nulla, è lo stesso di quando abbiamo iniziato la stagione”.