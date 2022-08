Liga: Real Madrid inarrestabile a Vigo, vincono anche Osasuna e Betis

20-08-2022 23:55

Tre le partite della seconda giornata della Liga. Nella prima, l’Osasuna ha battuto in casa il Cadice per 2-0 con gli ospiti che hanno finito in dieci per l’espulsione di Alarcon per doppia ammonizione. Vittoria esterna invece del Betis Siviglia per 2-1 sul Maiorca. Infne, nell’ultima partita della serata, il Real Madrid ha travolto nella città della Galizia il Celta Vigo per 4-1, per le merengues sono andati a segno Benzema su rigore al 14’, Modric al 41’, Vinicius Junior al 56’ e Valverde al 66’.