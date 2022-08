Ligue 1, il PSG ci prova per Rashford

12-08-2022 11:47

Il Paris Saint-Germain ha dichiarato di volere concludere altri tre nuovi acquisti prima della chiusura della finestra di mercato. Christophe Galtier, allenatore del PSG, ha spiegato che tra questi c’è anche il desiderio di portare un attaccante. I campioni di Francia hanno già acquistato Renato Sanches, Nordi Mukiele, Hugo Ekitike, Vitinha e Nuno Mendes durante la stagione.

Secondo L’Equipe, il PSG ha avviato una trattativa con i rappresentanti di Marcus Rashford per trasferirsi dal Manchester United al club di Ligue 1. L’attaccante inglese è sotto contratto con il Manchester United, ma potrebbe non essere ritenuto incedibile per la giusta offerta.

L’attaccante inglese ha un contratto con lo United fino al 2023, avendo firmato un accordo quadriennale nel 2019 con l’opzione di prolungamento di un ulteriore anno.

Sky Sports, tuttavia, sostiene che la trattativa sia molto difficile, ma che ci sono i margini per portarla a termine.

Calciomercato, le trattative e gli scambi di oggi in diretta LIVE

Mercato Juve LIVE: trattative e scambi di oggi in diretta LIVE

Mercato Milan LIVE: trattative e scambi di oggi in diretta LIVE