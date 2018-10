L'infanzia infernale di Sakho: "Rubavo per vivere"

Mamadou Sakho, ex difensore di Psg e Liverpool oggi al Crystal Palace, di cui è capitano, ha rivelato alla CNN la sua infanzia da incubo, prima di diventare un calciatore di livello mondiale.

Nato a Parigi da genitori senegalesi, Sakho è cresciuto a Goutte d’Or, vicino Montmartre, in una famiglia con tre fratelli e tre sorelle. “Quando ero piccolo la mia vita era molto diversa. So benissimo cosa significa avere freddo e non avere nulla da mangiare, ho dovuto dormire in strada e chiedere soldi o, a volte, rubare per riuscire a nutrirmi perché a volte non bastava l’elemosina. Se oggi sono così forte, lo devo al mio passato”, ha raccontato.

“Ho avuto una vita abbastanza difficile ma questi momenti duri mi hanno aiutato a crescere e a essere l’uomo che sono oggi”, ha spiegato Sakho, che ha perso il padre a 13 anni.

Ora il suo obiettivo è aiutare chi ha di meno: “So cosa significa non mangiare o non dormire per giorni, il calcio mi ha aiutato a cambiare la mia vita e mi ha insegnato a restituire qualcosa, a partire da quando sono in campo, quando do tutto per i tifosi. Cerco di aiutare i più bisognosi, di diventare una persona migliore. Quando ero bambino mi dicevo che, se ce l’avessi fatta, avrei aiutato la gente che non aveva nulla”.

“Ho già ottenuto tutto quello che volevo, il mio sogno era diventare professionista e vincere un campionato, grazie a Dio è successo. Voglio giocare ancora in Nazionale, è il mio obiettivo”.

Ventotto presenze nella Nazionale francese, Sakho è cresciuto calcisticamente al Psg, dove ha debuttato ed è stata una delle colonnne della squadra fino al 2013. Poi i quattro anni al Liverpool meno fortunati e il passaggio al Crystal Palace nel 2017. Nel suo palmarés figurano una Ligue 1, una Coppa di lega francese, una coppa di Francia e una Supercoppa transalpina, tutte conquistate con la maglia del Paris Saint Germain.

SPORTAL.IT | 17-10-2018 14:40