Inter: ufficiali i rinnovi di Ausilio, Marotta e Baccin

L’Inter blinda il proprio assetto dirigenziale.

Nel tardo pomeriggio di venerdì il club nerazzurro ha diramato una nota sui propri canali ufficiali per comunicare il prolungamento dei contratti dei componenti del management dell’area sportiva: l’amministratore delegato dell’area sportiva Beppe Marotta, il direttore sportivo Piero Ausilio e il suo vice Dario Baccin hanno rinnovato i rispettivi contratti fino al 30 giugno 2025, tre anni in più rispetto alla scadenza precedente.

Questa la nota del club: “FC Internazionale Milano è lieta di annunciare che il CEO Sport Giuseppe Marotta, il Chief Sport Officer Piero Ausilio e il Deputy Chief Sport Officer Dario Baccin hanno rinnovato i loro contratti con il Club Campione d’Italia fino al 30 giugno 2025. Il loro impegno – sotto la Presidenza di Steven Zhang – continuerà almeno per altri 3 anni”.

Un atto di fiducia concreta da parte del presidente Steven Zhang nei confronti degli artefici principali del ritorno ad alti livelli del club nerazzurro in particolare in Italia. Ora si passerà ad intensificare le trattative per i prolungamenti dei giocatori in scadenza il prossimo 30 giugno, su tutti Marcelo Brozovic e Ivan Perisic.

