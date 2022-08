L'Inter non investe sui suoi giovani: Casadei vicino al Chelsea

15-08-2022 19:34

Il calcio italiano stenta a tenere i ritmi delle altre big europee? Non è solamente una questione di soldi, ma anche di come si valorizzano le proprie ricchezze. E in Italia – stando a quanto ci dicono le ultime annate delle Nazionali, maggiori e giovanili – non sempre si dà il giusto spazio per emergere ai giovani talenti.

A confermarlo, la vicenda che riguarda l’Inter e Cesare Casadei, baby talento aggregato alla prima squadra dopo l’eccellente rendimento nella Primavera nerazzurra: 24 gol e 7 assist ai compagni in 65 presenze complessive. Numeri e prestazioni che hanno attirato più le big dell’estero che quelle italiane…

Il centrocampista classe 2003 è stato uno dei giovani più ambiti in questo mercato estivo, ma ha avuto mercato soprattutto in Inghilterra, sua prossima destinazione secondo quanto scritto da The Guardian.

Il Chelsea sembra infatti a un passo dal giovane italiano. Decisivo il rialzo dell’offerta a 12 milioni di sterline – circa 14 milioni di euro, a fronte dei 15/20 che sperava di incassare il club nerazzurro.

