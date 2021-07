L'Inter sfida il Milan: è derby per una stella del Barcellona

E’ ancora presto per il campionato, nel frattempo l’Inter e il Milan si sfidano sul mercato. I campioni d’Italia in carica e i secondi classificati nell’ultima stagione della Serie A stanno puntando allo stesso obiettivo: comprare un giocatore importante e di livello internazionale che possa rafforzare l’attacco.

Sia Simone Inzaghi che Stefano Pioli avrebbero messo nel mirino Philippe Coutinho, uno dei tanti giocatori top del Barcellona che però in blaugrana non ha reso come si sperava. Il club catalano non ha intenzione di puntare sul brasiliano perché vede nell’astro nascente Pedri un giocatore più funzionale al progetto del tecnico Ronald Koeman.

Dopo l’infortunio nel 2020, Coutinho non è stato più considerato dal tecnico olandese, che ha preferito optare per altre soluzioni in campo. Il fuoriclasse brasiliano nelle prossime ore sbarcherà in Spagna per allenarsi con il Barcellona ma salvo sorprese lascerà la Liga durante la sessione estiva di mercato.

Coutinho sarebbe l’affare giusto low cost sia per l’Inter(sarebbe un gradito ritorno) che per il Milan. Secondo il portale spagnolo Sport, i due club milanesi stanno dando vita a un vero e proprio derby di mercato, con un terzo incomodo pronto a soffiare il brasiliano.

Stando a quanto riporta il portale spagnolo infatti, anche il Leicester starebbe pensando a Coutinho in vista della prossima stagione. Le Foxes si aggiungono quindi alle pretendenti per l’ex Liverpool, che ha il contratto in scadenza a giugno del 2023. Milan e Inter sono avvisate: Coutinho gradirebbe un ritorno in Premier League, campionato nel quale ha fatto vedere il meglio del suo repertorio finora in carriera.

OMNISPORT | 10-07-2021 18:08