L'Inter sprofonda, Mihajlovic fa traballare Spalletti

Più che un inizio di anno solare, un vero calvario. L’Inter si è ufficialmente smarrita e la conferma arriva dall’esito della partita contro il Bologna, passato clamorosamente a San Siro nella gara valida per la terza giornata di ritorno. A parte la Coppa Italia contro il Benevento i numeri inchiodano Spalletti in questo scorcio di 2019: tre gare di campionato, un punto e nessun gol subito, dato cui aggiungere l’eliminazione dalla Coppa contro la Lazio ai rigori, ma dopo che i nerazzurri avevano raggiunto il pareggio solo su calcio di rigore all’ultimo minuto dei tempi supplementari.

Ride quindi Sinisa Mihajlovic, che non poteva sperare in un avvio diverso della propria seconda avventura sulla panchina dei rossoblù, che non vincevano dal 30 settembre e che non avevano ancora ottenuto i tre punti in trasferta. Ha deciso un colpo di testa di Santander al 32’ da calcio d’angolo, risultato che non fa una piega almeno per l’andamento del primo tempo, nel quale l’Inter non ne ha azzeccata una, venendo salvata più volte da Handanovic e non riuscendo neppure a calciare in porta e uscendo tra i fischi sonori dei propri tifosi, esplosi già nei primi minuti. Ben diversa è stata la ripresa, anche grazie a un Bologna che ha via via perso quell’ intensità e quel coraggio della prima frazione. Gli attacchi dei giocatori di Spalletti però sono stati continui quanto frenetici. L’assedio è durato quasi 45 minuti, ma i rossoblù si sono salvati con un pizzico di fortuna complici i clamorosi errori di Martinez e Icardi a porta spalancata.

Quello tra Filippo Inzaghi e Sinisa Mihajlovic è stato l’ottavo avvicendamento su una panchina di Serie A, avvenuti in sei squadre diverse visto che Genoa e Chievo hanno cambiato per due volte. Il tecnico serbo è tornato alla guida dei rossoblù dieci anni esatti dopo aver condotto la squadra ad una soffertissima salvezza, anche all’epoca da subentrante, al posto di Daniele Arrigoni. Erano esattamente 13 mesi che Mihajlovic non sedeva su una panchina italiana, essendo stato esonerato dal Torino dopo la sconfitta in Coppa Italia contro la Juventus del 3 gennaio 2018, per far spazio a Walter Mazzarri. In mezzo, la breve e deludente esperienza alla guida dello Sporting Lisbona, durata il breve spazio di qualche settimana a inizio estate e conclusa con l’esonero subito a fine giugno.



SPORTAL.IT | 03-02-2019 20:00