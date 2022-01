L'Inter vuole Gosens: ecco il piano dei nerazzurri

24-01-2022 23:31

Il laterale tedesco Robin Gosens vuole lasciare l’Atalanta e vuole farlo in questa sessione di mercato.Ancora ai box per via di un problema muscolare che lo tormenta da tantissimi mesi, Gosens ha una valutazione ci circa 40 milioni.

Attualmente è il Newcastle la squadra più vicina ad aggiudicarselo, ma Alfredo Pedullà parla anche di un forte interesse dell’Inter. L’idea dei nerazzurri è quella di imbastire la trattativa su un prestito con diritto di riscatto, che diventerebbe obbligo in base a determinate condizioni.

